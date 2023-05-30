Шахбазов и Николсон обсудили сотрудничество Баку и Лондона по финансированию «зеленой» энергии

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов во вторник провел встречу с торговым посланником премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронессой Эммой Николсон.
«В ходе встречи состоялись обсуждения вопросов развития сотрудничества между двумя странами в рамках совместной межправительственной комиссии и в сфере перехода на чистую энергетику. Отмечалась важность интенсивного диалога в сферах «зеленой энергетики» и энергоэффективности и активизации деятельности по конкретным проектам. Были рассмотрены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией по финансированию «зеленой» энергии», - говорится в информации пресс-службы министерства.
Кроме того, Шахбазов принял участие в мероприятии «Baku connect», проведенном совместно с Советом энергетической промышленности для повышения информированности об экономических возможностях в сфере энергетики в Азербайджане.
«В своем выступлении министр указал на тесное сотрудничество с Великобританией в глобально значимых энергетических проектах и сообщил, что британские компании за эти годы инвестировали в Азербайджан $34 млрд. В настоящее время развитие успешных взаимоотношений между двумя странами в углеводородной сфере осуществляется в направлении энергоперехода и использования возобновляемых источников энергии», - говорится в информации.
В этой связи Шахбазов коснулся реализации проекта солнечной энергетики с компанией bp на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Мероприятие, в котором было представлено более 50 компаний, продолжилось дискуссиями в рамках трех сессий: «Обзор энергетического рынка Азербайджана и проектные возможности», «Бизнес в Азербайджане» и «Как Азербайджан принимает энергетический переход».
Н.Аббасова
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