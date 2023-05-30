Баку и Тель-Авив подписали план сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки до 2029г

Азербайджан и Израиль подписали план сотрудничества между министерствами здравоохранения двух государств в области здравоохранения и медицинской науки на 2023-2028 годы.
Церемония подписания двустороннего документа прошла во вторник в Баку в присутствии президентов Азербайджана и Израиля Ильхама Алиева и Ицхака Герцога, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.
Подписали под документом поставили министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и министр здравоохранения и внутренних дел Израиля Моше Арбель.
Р.Керимов
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