Власти Азербайджана планируют увеличить базовую цену на нефть в госбюджете до $60 за баррель

Правительство Азербайджана предлагает повысить базовую цену на нефть, заложенную в госбюджете на 2023 год, до $60 за баррель, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.
Бюджет на 2023 год утвержден с базовой ценой на нефть в $50 за баррель.
«В парламент Азербайджана представлены поправки в госбюджете на 2023 год. Согласно этим поправкам базовую цену на нефть предлагается увеличить до $60 за баррель», - отметили в Минфине.
По данным Минфина, в январе-апреле 2023 года средняя цена на нефть марки Azeri Light составила $85,8 за баррель.
А.Азизов
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