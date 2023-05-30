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ТЭК 30.05.2023 14:20

Власти Азербайджана планируют увеличить базовую цену на нефть в госбюджете до $60 за баррель

Правительство Азербайджана предлагает повысить базовую цену на нефть, заложенную в госбюджете на 2023 год, до $60 за баррель, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.

Бюджет на 2023 год утвержден с базовой ценой на нефть в $50 за баррель.

«В парламент Азербайджана представлены поправки в госбюджете на 2023 год. Согласно этим поправкам базовую цену на нефть предлагается увеличить до $60 за баррель», - отметили в Минфине.

По данным Минфина, в январе-апреле 2023 года средняя цена на нефть марки Azeri Light составила $85,8 за баррель.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НЕФТЬ, БЮДЖЕТ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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