Власти Азербайджана улучшили прогноз по росту ненефтяного ВВП в 2023г

Правительство Азербайджана пересмотрело прогнозы по темпам роста ВВП и среднегодовой инфляции на 2023 год, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.
«Согласно обновленным прогнозам номинальный объем ВВП Азербайджана на 2023 год оценивается в 111,6 млрд манатов (первоначальный прогноз – 106 млрд манатов), реальный рост – 1,8% (первоначальный прогноз – 2,7%)», - отметили в Минфине.
В том числе номинальный объем ненефтяного ВВП прогнозируется на уровне 77,7 млрд манатов (первоначальный прогноз – 73,3 млрд манатов), реальный рост – 4,9% (первоначальный прогноз – 4,5%).
В Минфине подчеркнули, что правительство также пересмотрело прогноз по инфляции. «Согласно обновленным оценкам, среднегодовая инфляция составит в текущем году 10,4%, что на 3,5 процентных пункта выше первоначального прогноза», - добавили в ведомстве.
Рост ВВП Азербайджана в 2022 году составил 4,6%, в том числе ненефтяной сектор вырос на 9.1%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022г составила 13,9%.
Р.Ахмедов
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