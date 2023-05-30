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Дальнее зарубежье 30.05.2023 18:11

ЕС удвоил макроэкономическую помощь Молдове - до 295 млн евро

Совет Евросоюза на заседании во вторник в Брюсселе принял решение удвоить объем макроэкономической помощи Молдове - до 295 млн евро, сообщила "Интерфаксу" делегация ЕС в Кишиневе.

"Евросоюз удваивает объем финансовой помощи Молдове до 295 млн евро. Таким образом, Совет ЕС увеличил сумму на 145 млн евро, а это значит, что для Молдовы будет доступно в общей сложности 295 млн евро", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, в апреле 2022 года было принято законодательство, позволяющее ЕС оказать финансовую помощь республике в размере 150 млн евро. Из максимальной суммы в 295 млн евро ЕС предоставит до 220 млн евро в виде кредитов и до 75 млн евро в виде грантов.

"Учитывая, что в платежном балансе Молдовы на 2023 год все еще сохраняется значительный остаточный дефицит внешнего финансирования в дополнение к ресурсам, предоставленным МВФ и другими многосторонними институтами, Совет счел необходимым увеличить макрофинансовую помощь Союза Молдовы", - говорится в сообщении Совета ЕС.

"Это увеличение в нынешних исключительных обстоятельствах считается адекватным ответом на просьбу Молдовы о поддержке ее экономической стабилизации в сочетании с программой МВФ", - отмечается в нем.

Макрофинансовая помощь Евросоюза направлена на поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ в Молдове, дополняя ресурсы, предоставляемые в рамках финансового механизма МВФ.

" Молдова по-прежнему может рассчитывать на ЕС. Мы продолжим оказывать финансовую поддержку Молдове. Учитывая нынешние обстоятельства, уместно удвоить средства, которые мы предоставляем стране", - сказала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон, чьи слова приводятся в сообщении.

Решение совета ЕС вступит в силу на третий день после публикации в "Официальном журнале" Европейского Союза.

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Тэги: ЕС, ФИНАНСЫ, ПОМОЩЬ


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