ЕС удвоил макроэкономическую помощь Молдове - до 295 млн евро

Совет Евросоюза на заседании во вторник в Брюсселе принял решение удвоить объем макроэкономической помощи Молдове - до 295 млн евро, сообщила "Интерфаксу" делегация ЕС в Кишиневе.
"Евросоюз удваивает объем финансовой помощи Молдове до 295 млн евро. Таким образом, Совет ЕС увеличил сумму на 145 млн евро, а это значит, что для Молдовы будет доступно в общей сложности 295 млн евро", - говорится в сообщении.
Согласно пресс-релизу, в апреле 2022 года было принято законодательство, позволяющее ЕС оказать финансовую помощь республике в размере 150 млн евро. Из максимальной суммы в 295 млн евро ЕС предоставит до 220 млн евро в виде кредитов и до 75 млн евро в виде грантов.
"Учитывая, что в платежном балансе Молдовы на 2023 год все еще сохраняется значительный остаточный дефицит внешнего финансирования в дополнение к ресурсам, предоставленным МВФ и другими многосторонними институтами, Совет счел необходимым увеличить макрофинансовую помощь Союза Молдовы", - говорится в сообщении Совета ЕС.
"Это увеличение в нынешних исключительных обстоятельствах считается адекватным ответом на просьбу Молдовы о поддержке ее экономической стабилизации в сочетании с программой МВФ", - отмечается в нем.
Макрофинансовая помощь Евросоюза направлена на поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ в Молдове, дополняя ресурсы, предоставляемые в рамках финансового механизма МВФ.
" Молдова по-прежнему может рассчитывать на ЕС. Мы продолжим оказывать финансовую поддержку Молдове. Учитывая нынешние обстоятельства, уместно удвоить средства, которые мы предоставляем стране", - сказала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон, чьи слова приводятся в сообщении.
Решение совета ЕС вступит в силу на третий день после публикации в "Официальном журнале" Европейского Союза.
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