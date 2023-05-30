Министр энергетики Узбекистана обсудил с Миллером поставки российского газа

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым, сообщила во вторник российская компания.

"Стороны обсудили ход и перспективы взаимодействия, в том числе по вопросу поставок российского газа в Узбекистан", - говорится в сообщении.

"Газпром"напоминает, что в январе 2023 года концерн и министерство энергетики Узбекистана подписали Дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли. Документ предусматривает транзит газа из России по газопроводу "Средняя Азия - Центр". Стороны создали рабочую группу для его реализации. В настоящее время заинтересованными ведомствами проводятся подсчеты затрат на строительство компрессорных станций, необходимых для реверсной прокачки газа.

Как сообщалось, руководство РФ, Казахстана и Узбекистана обсуждает возможность увеличения поставок российского газа в Казахстан и Узбекистан с учетом роста внутреннего потребления и экспортных обязательств перед Китаем. Для этого может потребоваться модернизация газотранспортной инфраструктуры и даже строительство новых трубопроводов.

Узбекистан способен добывать порядка 70 млрд кубометров газа в год, но из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние годы существенно снизились. В 2022 году производство снизилось на 4% по сравнению с 2021 годом - до 51,7 млрд кубометров. По оценкам узбекских чиновников, в 2023 году республика может добыть 56,3 млрд кубометров природного газа.

Нынешней зимой Узбекистан из-за экстремальных холодов и приостановки поставок туркменского газа столкнулся с масштабным энергокризисом. По данным властей, в зимние пиковые нагрузки по республике наблюдается дефицит до 20 млн кубометров газа в сутки. В этой связи было принято решение активизировать импорт газа, электроэнергии, угля и мазута.