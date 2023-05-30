Премьер Грузии задается вопросом, почему США и ЕС побуждают его страну прекратить торговые отношения с Россией, хотя сами этого не делают

Товарооборот Грузии с Россией составляет менее $1 млрд, но в случае введения санкций влияние на экономику республики будет значительным, сказал грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
"Экономика Грузии очень мала, а товарооборот Грузии с Россией составляет менее одного миллиарда долларов", - заявил он в ходе участия во вторник в тематической дискуссии в Братиславе в рамках конференции по безопасности GLOBSEC.
Между тем, по словам грузинского премьера, Российская Федерация в прошлом году получила от ЕС 300 млрд евро дохода.
"То есть в случае экономических санкций (против РФ) наше влияние будет 0,3%, а влияние на нашу экономику будет очень значительным. Поэтому мое мнение таково: мы полностью соблюдаем международные финансовые санкции, мы это делаем, госдеп США, агентства ЕС, все признали, что Грузия полностью соблюдает международные финансовые санкции, но что касается торгово-экономических отношений, то это другое. Евросоюз торгует с Россией, он не прекратил торговые отношения, США тоже, почему Грузия должна быть исключением?" - заявил Гарибашвили.
Премьер-министр Грузии и ранее заявлял, что экономика страны рухнет, если она введет прямые санкции против России.
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