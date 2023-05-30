Выдвинутый на новый срок Мирзиеев обещает удвоить ВВП Узбекистана к 2030г

Съезд Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) одобрил кандидатуру действующего главы государства Шавката Мирзиеева для участия в досрочных выборах президента 9 июля, сообщает во вторник пресс-служба партии.

"Выступивший на съезде Мирзиеев представил свою предвыборную программу. По итогам прений, состоявшихся после его выступления, делегаты съезда единодушно выдвинули Шавката Миромоновича Мирзиеева кандидатом в президенты на предстоящих 9 июля выборах", - сказал представитель пресс-службы "Интерфаксу".

Выступая на съезде, Мирзиеев заявил о планах удвоить ВВП страны до $160 млрд против $80,4 млрд по итогам 2022 года.

"Валовый внутренний продукт (ВВП) страны будет удвоен до $160 млрд (ВВП Узбекистана в 2022 году вырос на 5,7% - до 888,34 трлн сумов, около $80,4 млрд - ИФ). ВВП на душу населения будет увеличен с нынешних $2200 до $4000", - сказал Мирзиеев, слова которого цитируют местные СМИ.

По словам Мирзиеева, с зарубежными партнерами, запускаются крупные проекты общей стоимостью $115 млрд. В результате к 2030 году в стране производство меди увеличится в 3,5 раза до 500 тыс тонн, золота - в 1,5 раза до 155 тонн, серебра - в 3 раза (500 тонн), урана - в три раза (10 тыс тонн). Планируется довести ежегодное производство автомобилей до 1 млн, в том числе 300 тыс электромобилей.

Мирзиеев особое внимание уделил социальной сфере. По его словам, к 2030 году потребность в дошкольном образовании будет полностью обеспечена и охват достигнет 100%, также планируется построить новые школы для 2,5 млн учащихся. В течение следующих семи лет на развитие науки и инноваций будет выделен $1 млрд. Средства, ежегодно выделяемые здравоохранению, будут доведены до $6 млрд.