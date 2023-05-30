Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8199 RUR   0.0212 GBR   2.1004 TRY   0.0841

Цена на нефть

29.05 $/bbl +/- WTI 72.96 +0.29 Brent 77.07 +0.12

СНГ 30.05.2023 16:45

Выдвинутый на новый срок Мирзиеев обещает удвоить ВВП Узбекистана к 2030г

Съезд Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) одобрил кандидатуру действующего главы государства Шавката Мирзиеева для участия в досрочных выборах президента 9 июля, сообщает во вторник пресс-служба партии.

"Выступивший на съезде Мирзиеев представил свою предвыборную программу. По итогам прений, состоявшихся после его выступления, делегаты съезда единодушно выдвинули Шавката Миромоновича Мирзиеева кандидатом в президенты на предстоящих 9 июля выборах", - сказал представитель пресс-службы "Интерфаксу".

Выступая на съезде, Мирзиеев заявил о планах удвоить ВВП страны до $160 млрд против $80,4 млрд по итогам 2022 года.

"Валовый внутренний продукт (ВВП) страны будет удвоен до $160 млрд (ВВП Узбекистана в 2022 году вырос на 5,7% - до 888,34 трлн сумов, около $80,4 млрд - ИФ). ВВП на душу населения будет увеличен с нынешних $2200 до $4000", - сказал Мирзиеев, слова которого цитируют местные СМИ.

По словам Мирзиеева, с зарубежными партнерами, запускаются крупные проекты общей стоимостью $115 млрд. В результате к 2030 году в стране производство меди увеличится в 3,5 раза до 500 тыс тонн, золота - в 1,5 раза до 155 тонн, серебра - в 3 раза (500 тонн), урана - в три раза (10 тыс тонн). Планируется довести ежегодное производство автомобилей до 1 млн, в том числе 300 тыс электромобилей.

Мирзиеев особое внимание уделил социальной сфере. По его словам, к 2030 году потребность в дошкольном образовании будет полностью обеспечена и охват достигнет 100%, также планируется построить новые школы для 2,5 млн учащихся. В течение следующих семи лет на развитие науки и инноваций будет выделен $1 млрд. Средства, ежегодно выделяемые здравоохранению, будут доведены до $6 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, ВЫБОРЫ, МИРЗИЕЕВ, КАНДИДАТ


Похожие новости


Узбекистан начинает готовиться к досрочным выборам президента Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля Мирзиеев объявил о проведении в Узбекистане досрочных президентских выборов Глава Узбекистана вправе объявлять досрочные президентские выборы ЦИК Узбекистана подвел итоги президентских выборов, Мирзиеев победил с 80,12% голосов Президентские выборы в Узбекистане выиграл Шавкат Мирзиеев, набравший более 80% голосов - ЦИК Миссия ШОС дала положительную оценку выборам президента Узбекистана Миссия наблюдателей СНГ признала выборы президента в Узбекистане конкурентными и открытыми В выборах президента Узбекистана приняли участие свыше 80% избирателей - ЦИК Узбекские либерал-демократы выдвинули Мирзиеева кандидатом в президенты

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az