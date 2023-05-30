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ТЭК 30.05.2023 16:29

Азербайджан в I квартале увеличил экспорт газа в Турцию на 14%

Азербайджан в январе-марте 2023 года экспортировал в Турцию 2 млрд 620,39 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 13,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в марте 2023 года экспорт азербайджанского газа в Турцию составил 922,81 млн кубометров (+21,17% по сравнению с мартом 2022г – ИФ-Аз), сообщает "Интерфакс-Азербайджан". На долю Азербайджана за этот период пришлось 20,25% всех поставок газа в Турцию,

В целом, в марте Азербайджан занял второе место по объемам поставок газа в Турцию. На первом месте - Россия, на долю которой пришлось 31,33% всех поставок, на третьем – Иран (20,11%), на четвертом – Алжир (11,45%).

В целом, в марте экспорт газа в Турцию составил 4 млрд 557,77 млн кубометров (спад на 26,67% по сравнению с мартом 2022г - ИФ). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 3 млрд 70,05 млн кубометров (67,36% всех поставок, спад на 27,68%), СПГ – 1 млрд 487,73 млн кубометров (32,64% всех поставок, спад на 24,49%).

Всего в марте поставки осуществлялись из 10 стран (Азербайджан, Россия, Иран – трубопроводами), США, Алжир, Франция, Египет, Нигерия, Норвегия и Тринидад и Тобаго - СПГ).

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках Стадии-1 и Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

Как сообщалось ранее, Азербайджан и Турция в III-ем квартале 2021 года заключили новое соглашение о купле-продаже газа со Стадии-1 - 11 млрд кубометров природного газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум. Договор предусматривает поставки до конца 2024 года (четвертый квартал 2021 года - 2024гг) ежегодно 3,5 млрд кубометров газа в год со Стадии-1 Шах-Дениз. Поставки в рамках соглашения начались с 1 октября 2021 года.

Азербайджан в 2022 году, в целом, экспортировал в Турцию 8 млрд 709,98 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз (спад на 1,3% от показателя 2021 года).

Поставки азербайджанского газа в Турцию в 2023 году запланированы на уровне 10,2 млрд кубометров.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), Cenub Qaz Dehlizi (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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