Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8199 RUR   0.0212 GBR   2.1004 TRY   0.0841

Цена на нефть

29.05 $/bbl +/- WTI 72.96 +0.29 Brent 77.07 +0.12

Дальнее зарубежье 30.05.2023 21:02

В ФРГ и Нидерландах подвергли сомнению способность Венгрии председательствовать в ЕС

Государственный министр Германии по делам Европы Анна Люрман во вторник выразила сомнения относительно того, сможет ли Венгрия должным образом председательствовать в ЕС во второй половине 2024 года, в частности, из-за ее позиции по Украине.

"Венгрия по-прежнему сомневается относительно того, нужно ли поддерживать Украину... И поэтому я сомневаюсь, что Венгрия сможет хорошо провести председательство в Совете", - приводят европейские СМИ слова министра.

По словам Люрман, Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана "в настоящее время изолирована внутри ЕС из-за проблем с верховенством закона, которые действительно серьезные".

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра также заявил, что испытывает "неприятные ощущения" из-за перспективы председательства Венгрии в ЕС. "Мы все это чувствуем", - сказал он.

Согласно плану, Венгрия должна председательствовать в ЕС с июля по декабрь 2024 года.

Премьер Венгрии регулярно высказывается негативно о политике Евросоюза по санкциям в отношении России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, МИНИСТРЫ, ВЕНГРИЯ


Похожие новости


Министры финансов и экономики ЕС обсудят во вторник новые санкции для РФ В ЕС нет разногласий по поводу реакции в случае нападения РФ на Украину - Боррель Главы МИД стран ЕС проведут видеоконференцию В ЕС хотят, чтобы Баку, Ереван и Минск воспользовались выгодами сотрудничества в рамках "Восточного партнерства" Главы МИД Франции, Испании и ФРГ почтили память погибших в результате крушения лайнера А320 Главы МИД стран ЕС обсудят проблемы безопасности стран Балтии - Могерини Совет ЕС на уровне министров иностранных дел по Египту состоится в среду Министр иностранных дел Азербайджана примет участие во встрече глав МИД стран Восточного партнерства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az