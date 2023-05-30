Путин: система ПВО при атаке БПЛА на Москву сработала штатно, удовлетворительно, есть над чем работать

Система ПВО сработала удовлетворительно при атаке беспилотников на Москву, но есть над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно", - сказал Путин, отвечая на вопрос гендиректора АСИ Светланы Чупшевой.
Он отметил, что "есть над чем работать".
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