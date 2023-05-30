Герцог сообщил, что на переговорах с Алиевым обсудил риски, исходящие от Ирана

Азербайджан обладает большим влиянием на мировой арене, заявил президент Израиля Ицхак Герцог.
«У нас общий взгляд, я вижу, что Азербайджан обладает большим влиянием в мире и регионе», - сказал Герцог во вторник в Баку, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
По его словам, в ходе переговоров Алиев рассказал ему о влиянии Азербайджана на энергетический сектор Европы, в целом, на регион, Азию, Ближний Восток. «Мы рассмотрели глобальную, региональную структуру безопасности, которой Иран создает опасность и угрозу, обстоятельно обсудили этот вопрос», - добавил президент Израиля.
Также Герцог отметил, что вместе «президенты рассмотрели глобальную, региональную структуру безопасности, которой Иран создает опасность и угрозу, обстоятельно обсудив этот вопрос».
Вместе с тем, Герцог отметил, что с точки зрения связей между азербайджанским и израильским народами его визит в Азербайджан имеет большое значение для народа Израиля.
«Визит в Азербайджан – это сбывшаяся мечта для меня и моего народа.(…) Мир, общее благосостояние вместе с нашим стратегическим взглядом на хорошие дела, эффективный, справедливый, дружеский диалог между евреями и мусульманами – это желаемый подход, который мы можем продемонстрировать», - подчеркнул израильский президент.
Х.Насирзаде
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