Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8199 RUR   0.0212 GBR   2.1004 TRY   0.0841

Цена на нефть

29.05 $/bbl +/- WTI 72.96 +0.29 Brent 77.07 +0.12

Регион 30.05.2023 17:33

Герцог сообщил, что на переговорах с Алиевым обсудил риски, исходящие от Ирана

Азербайджан обладает большим влиянием на мировой арене, заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

«У нас общий взгляд, я вижу, что Азербайджан обладает большим влиянием в мире и регионе», - сказал Герцог во вторник в Баку, выступая с совместным заявлением для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По его словам, в ходе переговоров Алиев рассказал ему о влиянии Азербайджана на энергетический сектор Европы, в целом, на регион, Азию, Ближний Восток. «Мы рассмотрели глобальную, региональную структуру безопасности, которой Иран создает опасность и угрозу, обстоятельно обсудили этот вопрос», - добавил президент Израиля.

Также Герцог отметил, что вместе «президенты рассмотрели глобальную, региональную структуру безопасности, которой Иран создает опасность и угрозу, обстоятельно обсудив этот вопрос».

Вместе с тем, Герцог отметил, что с точки зрения связей между азербайджанским и израильским народами его визит в Азербайджан имеет большое значение для народа Израиля.

«Визит в Азербайджан – это сбывшаяся мечта для меня и моего народа.(…) Мир, общее благосостояние вместе с нашим стратегическим взглядом на хорошие дела, эффективный, справедливый, дружеский диалог между евреями и мусульманами – это желаемый подход, который мы можем продемонстрировать», - подчеркнул израильский президент.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ГЕРЦОГ, ИРАН


Похожие новости


Алиев и Герцог проводят переговоры в Баку Алиев и Герцог обсудили открытие посольства Азербайджана в Израиле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az