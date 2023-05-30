Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ), находящиеся в зоне временной отвественности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, во вторник подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных, сообщает министерство обороны Азербайджана.
«30 мая с 11:55 до 16:25 члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции нашей армии в направлении Агдамского и Шушинского районов», - говорится в сообщении, размещенном на сайте азербайджанского военного ведомства.
В министерстве сообщили, что подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры».
Кроме того, продолжили в военном ведомстве, члены армянских НВФ под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Чухурмехле Агдамского района, Юхары Вейсалли Физулинского района, Хырманлар Лачинского района и Меджимек Кельбаджарского района.
В результате незамедлительных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, инженерные работы были немедленно остановлены, сообщили в Минобороны Азербайджана.
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