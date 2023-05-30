Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8199 RUR   0.0212 GBR   2.1004 TRY   0.0841

Цена на нефть

29.05 $/bbl +/- WTI 72.96 +0.29 Brent 77.07 +0.12

Карабах 30.05.2023 19:02

Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ), находящиеся в зоне временной отвественности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, во вторник подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«30 мая с 11:55 до 16:25 члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции нашей армии в направлении Агдамского и Шушинского районов», - говорится в сообщении, размещенном на сайте азербайджанского военного ведомства.

В министерстве сообщили, что подразделения азербайджанской армии приняли «адекватные ответные меры».

Кроме того, продолжили в военном ведомстве, члены армянских НВФ под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Чухурмехле Агдамского района, Юхары Вейсалли Физулинского района, Хырманлар Лачинского района и Меджимек Кельбаджарского района.

В результате незамедлительных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, инженерные работы были немедленно остановлены, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НВФ, ОБСТРЕЛ, МИНОБОРОНЫ


Похожие новости


Минобороны Азербайджана узнало о строительстве армянскими НВФ новой дороги в Карабахе, предупреждает их о последствиях В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту ранения сотрудника Bakcell армянскими НВФ в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az