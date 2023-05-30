Brent подешевела до $73,85 за баррель

Цены на нефть ускорили падение вечером во вторник на опасениях из-за потолка американского госдолга и вероятного снижения спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:46 по бакинскому времени во вторник составляет $73,85 за баррель, что на $3,22 (4,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $2,91 (4%), до $69,76 за баррель.

Трейдеры беспокоятся, что Конгресс США не одобрит проект соглашения о потолке госдолга, отмечает Trading Economics. Рассмотрение документа в Палате представителей запланировано на среду.

Дополнительное давление на котировки оказывает перспектива снижения спроса, особенно со стороны Китая. Новая информация о ситуации в его экономике станет известна в среду в 5:30 по бакинскому времени, когда Государственное статистическое управление опубликует официальное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) за май.

Цены на нефть могут подняться выше $85 за баррель, но останутся ниже $90 в ближайшие месяцы, заявил в интервью CNBC аналитик S&P Global Commodity Insights Кан Ву. По его словам, к августу спрос на ресурс может увеличиться на 4 млн баррелей в сутки.