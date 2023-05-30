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Макроэкономика 30.05.2023 19:40

Золото дорожает после снижения накануне до минимума с марта

Цены на золото восстанавливаются во вторник после падения до минимумов с марта днем ранее.

Котировки августовских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 18:29 по бакинскому времени повысились на 0,63%, до $1975,4 за тройскую унцию. В понедельник котировки опускались до $1931 за унцию.

"Укрепление доллара и облегчение от сделки по госдолгу США оставили свои отметины на золоте, которое падало до минимума за шесть недель", - сказал старший инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикирьякос.

"Золото оказалось в сложной ситуации, поскольку повышение ожиданий от ставки Федрезерва одновременно подняло курс доллара и доходность US Treasuries, а оба этих фактора делают не приносящий процентного дохода драгметалл, номинированный в долларах США, менее привлекательным", - добавил он.

Между тем во вторник доллар дешевеет, а доходность госбондов снижается, что оказывает поддержку золоту. Долларовый индекс ICE US Dollar Index опускается в ходе торгов на 0,1%. Доходность 10-летних гособлигаций США снижается на 8,1 базисных пункта - до 3,725%.

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Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ЦЕНА


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