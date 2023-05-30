ЕС ввел санкции в отношении четырех граждан Молдовы и одного россиянина

Совет ЕС принял во вторник постановление, которое налагает ограничительные меры на пятерых физических лиц за "действия, дестабилизирующие Молдову", соответствующий акт опубликован в "Официальном журнале" Евросоюза.

В санкционный список вошли четыре гражданина Молдовы: председатель партии "Шор" Илан Шор, зампредседателя той же партии Марина Таубер, бывший лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк и председатель партии "Строим Европу дома" Георгий Кавкалюк.

Пятый в списке - гражданин России бизнесмен Игорь Чайка, которого в Брюсселе обвинили в "выделении средств на поддержку проектов по дестабилизации Молдовы".

"Настоящий регламент вступает в силу в день его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза", - говорится в постановлении Совета ЕС.