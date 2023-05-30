Баку и Москва провели консультации по вопросам Каспия

Министерства иностранных дел Азербайджана и России во вторник провели в Москве консультации по вопросам Каспийского моря, сообщили в МИД Азербайджана.
Там отметили, что азербайджанскую сторону на консультациях представлял заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, российскую - специальный представитель президента России по делимитации и демаркации госграницы РФ со странами СНГ и руководитель российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю Михаил Петраков.
«В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся пятистороннего сотрудничества в Каспийском море. Отмечена важность реализации решений, принятых на шестом саммите прикаспийских государств 29 июня 2022 года», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В МИД добавили, что в ходе консультаций Баку и Москва провели обмен мнениями о методике установления прямых исходных линий и проектах соглашений по вопросам сотрудничества прикаспийских государств, находящихся на стадии согласования, а также по вопросам безопасности в Каспийском регионе.
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