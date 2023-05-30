Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8199 RUR   0.0212 GBR   2.1004 TRY   0.0841

Цена на нефть

29.05 $/bbl +/- WTI 72.96 +0.29 Brent 77.07 +0.12

Внешняя политика 30.05.2023 21:54

Помощник госсекретаря США Пайетт посетит Баку

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт 30 мая-2 июня посетит Баку, где примет участие в 28-й ежегодной Бакинской энергетической неделе, сообщили во вторник в Госдепе США.

«Пайетт с 30 мая по 2 июня совершит поездку в Баку, Азербайджан. Находясь там, он примет участие в 28-й ежегодной Бакинской энергетической неделе, которая включает Международную выставку «Нефть и газ Каспия», Каспийскую международную выставку «Энергетика и зеленая энергия» и Бакинский энергетический форум», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе визита помощник госсекретаря США проведет встречи с представителями правительства Азербайджана, обсудит с ними энергетическую безопасность и возможности более активного использования возобновляемых источников энергии.

Пайетт также планирует встретиться в Азербайджане с представителями энергетической отрасли других стран и организаций, добавили в Госдепе США.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az