Помощник госсекретаря США Пайетт посетит Баку

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт 30 мая-2 июня посетит Баку, где примет участие в 28-й ежегодной Бакинской энергетической неделе, сообщили во вторник в Госдепе США.

«Пайетт с 30 мая по 2 июня совершит поездку в Баку, Азербайджан. Находясь там, он примет участие в 28-й ежегодной Бакинской энергетической неделе, которая включает Международную выставку «Нефть и газ Каспия», Каспийскую международную выставку «Энергетика и зеленая энергия» и Бакинский энергетический форум», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе визита помощник госсекретаря США проведет встречи с представителями правительства Азербайджана, обсудит с ними энергетическую безопасность и возможности более активного использования возобновляемых источников энергии.

Пайетт также планирует встретиться в Азербайджане с представителями энергетической отрасли других стран и организаций, добавили в Госдепе США.

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