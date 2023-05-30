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СНГ 30.05.2023 22:32

Россия сокращает взаимное с Финляндией консульское присутствие

Послу Финляндии в Москве Антти Хелантере заявлено о решении российской стороны сократить взаимное консульское присутствие РФ и Финляндии, сообщили во вторник в МИД России.

"30 мая в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря, который был проинформирован о том, что российской стороной принято решение о закрытии с 1 июля канцелярии посольства России в городе Лаппеенранта. Одновременно финской стороне заявлено об отзыве с той же даты согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт- Петербурге, функционировавших с начала 1990-х годов. Главе финской дипмиссии вручена соответствующая нота МИД России", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

На Смоленской площади отметили, что в нынешних условиях, "включая введенный финскими властями запрет с осени 2022 года на въезд в страну по шенгенским туристическим визам и прекращение их оформления, российской стороной на данном этапе принято решение о сокращении с Финляндией взаимного консульского присутствия, поскольку оно не соответствует текущему уровню российско-финляндских отношений".

"Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на финской стороне", - подчеркнули в МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, МИД


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