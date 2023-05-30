Германский стартап привлек инвестиции на «революционное» устройство для электрогенерации

Германский стартап Proxima Fusion привлек 7 млн евро на разработку революционной установки, способной вырабатывать энергию в больших количествах без выбросов в атмосферу, пишет Financial Times.
Компания планирует создать стелларатор - реактор управляемого термоядерного синтеза, нагревающий плазму до экстремально высоких температур для производства электроэнергии.
Proxima Fusion учреждена в январе сотрудниками Института физики плазмы Общества Макса Планка, где за последние 27 лет создали самый современный на данный момент стелларатор - Wendelstein 7-X, чья стоимость достигает 1,3 млрд евро.
Несмотря на успех Wendelstein 7-X, использовать такое устройство в промышленной электрогенерации могут начать лишь спустя 25 лет, заявил газете Томас Клингер - директор филиала института в Грайфсвальде, где и создали этот стелларатор.
Тем не менее благодаря достижениям науки и частным инвестициям выросли надежды на то, что устройство управляемого термоядерного синтеза могут подключить к электрической сети к 2030 году, отмечает газета. Однако пока такая установка не способна выработать больше энергии, чем потребляет.
"Концепция синтеза предполагает, что выгода настолько велика, что стоит не одной попытки", - пояснил Филипп Лярошелль из инвесткомпании Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса. Проект стелларатора также разрабатывает американская Type One.
FT указывает на параллели, проводимые между Proxima Fusion и разрабатывающей аналог стелларатора Commonwealth Fusion, зарегистрированной сотрудниками Массачусетского технологического института (MIT) в 2018 году и с тех пор привлекшей рекордные $2 млрд инвестиций. При этом количество специалистов в области физики плазмы в связанном с германским стартапом институте больше, чем в MIT, подчеркивает глава Proxima Fusion Франческо Шортино.
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