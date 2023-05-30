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Столтенберг посчитал возможным договориться по вхождению Швеции в НАТО до июльского саммита

Страны НАТО могут прийти к согласию по вопросу присоединения Швеции к альянсу еще до саммита в Вильнюсе в июле, но такой вариант событий гарантировать нельзя, заявил во вторник генсек организации Йенс Столтенберг.

"Гарантий никаких нет. Но, безусловно, возможно до саммита в Вильнюсе достичь решения по полноценному членству Швеции", - сказал Столтенберг на пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Осло.

Он добавил, что в настоящее время не видит "неминуемой угрозы для стран-членов НАТО, а также для Швеции". При этом Столтенберг заверил, что, если Швеция еще до вступления в альянс столкнется с какой-то угрозой, то "немыслимо, чтобы НАТО не отреагировала".

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Тэги: НАТО, ШВЕЦИЯ, ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ


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