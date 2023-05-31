Запуск северокорейского спутника прошел неудачно из-за неполадок в двигателе

Северокорейская ракета с военным спутником-шпионом, запущенная в среду утром, упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе, сообщает ЦТАК.
По данным официального агентства КНДР, после отделения первой ступени ракета, несущая спутник-шпион, упала в море из-за неисправности двигателя.
Государственное агентство космического развития КНДР проведет расследование "серьезных" дефектов.
Согласно ЦТАК, Пхеньян планирует провести второй запуск спутника в ближайшее время.
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