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Дальнее зарубежье 31.05.2023 09:27

Запуск северокорейского спутника прошел неудачно из-за неполадок в двигателе

Северокорейская ракета с военным спутником-шпионом, запущенная в среду утром, упала в Желтое море из-за неполадок в двигателе, сообщает ЦТАК.

По данным официального агентства КНДР, после отделения первой ступени ракета, несущая спутник-шпион, упала в море из-за неисправности двигателя.

Государственное агентство космического развития КНДР проведет расследование "серьезных" дефектов.

Согласно ЦТАК, Пхеньян планирует провести второй запуск спутника в ближайшее время.

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Тэги: КНДР, СПУТНИК, ЗАПУСК, НЕУДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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