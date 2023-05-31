Южная Корея и США осудили произведенный КНДР запуск ракеты

Совет нацбезопасности (СНБ) при президенте Южной Кореи назвал произведенный в среду Пхеньяном запуск ракеты "грубым нарушением резолюций Совбеза ООН" и "провокацией, угрожающей миру на Корейском полуострове и за его пределами".

"Члены постоянного комитета СНБ подчеркнули, что этот запуск, независимо от того, был ли он успешным, был грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и серьезной провокацией, угрожающей миру и безопасности на Корейском полуострове и в международном сообществе, и осудили это", - говорится в заявлении администрации южнокорейского президента.

Как сообщается, участники заседания договорились поддерживать координацию с союзниками и дружественными странами, а также продолжать внимательно следить за возможностью дополнительных запусков Северной Кореей.

Администрация президента Южной Кореи Юн Сок Еля созвала экстренное заседание постоянного комитета СНБ, чтобы обсудить произведенный в среду КНДР запуск ракеты.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж заявил, что США осуждают произведенный КНДР неудачный пуск спутника и призывают прекратить провокации и сесть за стол переговоров.

"США решительно осуждают КНДР за ее запуск с использованием технологии баллистических ракет, что является грубым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, усиливает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами", - говорится в заявлении Ходжа.

По его словам, президент США Джо Байден и его команда по национальной безопасности оценивают ситуацию в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами.

"Мы призываем все страны осудить этот пуск и призываем КНДР сесть за стол для серьезных переговоров. Дверь для дипломатии еще не закрыта, но Пхеньян должен немедленно прекратить свои провокационные действия и выбрать взаимодействие", - подчеркнул он.

США, как отмечает Ходж, предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности своей страны, защиты Южной Кореи и Японии.