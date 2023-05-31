Комитет палаты представителей США одобрил проведение голосования по законопроекту о госдолге

Комитет по регламенту палаты представителей США одобрил вынесение законопроекта по лимиту госдолга на голосование в нижней палате конгресса, сообщают американские СМИ.

Комитет проголосовал семью голосами "за" дальнейшее рассмотрение законопроекта, шесть членов комитета выступили "против". При этом два республиканца присоединились к демократам, не поддержавшим законопроект.

Таким образом законопроект может быть вынесен на обсуждение и голосование в среду.

Для его принятия в палате представителей, состоящей из 435 членов, необходимо набрать около 218 голосов.

По данным источников телеканала CNN, республиканцы считают, что законопроект получит поддержку как минимум 150 голосов Республиканской партии в палате представителей.