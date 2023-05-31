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Дальнее зарубежье 31.05.2023 09:49

США считают, что Швеция уже сейчас готова вступить в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил об уверенности Вашингтона в том, что Швеция по всем параметрам готова вступить в НАТО.

"Блинкен и Чавушоглу подчеркнули важность единства НАТО, а госсекретарь подтвердил свое твердое убеждение в том, что Швеция готова присоединиться к альянсу уже сейчас", - говорится в распространенном сообщении госдепартамента США.

Отмечается, что Блинкен также поблагодарил Чавушоглу за продолжительные усилия турецкого правительства по обеспечению продления черноморской зерновой инициативы.

Турция и Венгрия - единственные страны, еще не ратифицировавшие вступление Швеции в НАТО.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, НАТО


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