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Дальнее зарубежье 31.05.2023 10:36

Госдеп считает действия властей Косово причиной роста напряженности в регионе, призывает к деэскалации ситуации

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал действия властей Косово причиной роста напряженности и призвал все стороны к немедленной деэскалации, сообщил госдеп.

"Мы призываем стороны предпринять немедленные меры по деэскалации напряженности. США осуждают вчерашнее неприемлемое насилие в отношении сил НАТО для Косово (КФОР), правоохранительных органов и журналистов", - говорится в сообщении, распространенном госдепом.

По словам Блинкена, решение властей Косово " получить силой доступ к муниципальным зданиям привело к резкому и ненужному обострению напряженности".

Госсекретарь США призвал "премьер-министра" самопровозглашенного Косово Албина Курти обеспечить "избранным мэрам" возможность выполнять свои "переходные обязанности из альтернативных локаций и отвести полицию ".

"Президент (Сербии Александр - ИФ) Вучич и правительство Сербии должны снизить уровень готовности сербских вооруженных сил и настоятельно призвать косовских сербов прекратить вызовы КФОР и воздерживаться от дальнейшего насилия", - отметил Блинкен.

Он добавил, что и Косово, и Сербия должны вернуться к участию в диалоге о нормализации отношений, который идет при содействии ЕС.

Ситуация на севере Косово осложнилась на прошлой неделе, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы.

Ранее после столкновений этнических сербов с силами НАТО на севере Косово травмы и ранения получили около 50 протестовавших сербов и порядка 30 солдат миссии КФОР. Но позднее в косовской полиции отмечали, что во вторник в целом на севере Косово ситуация стабилизировалась.

Также во вторник в КФОР сообщили об усилении контингента на севере Косово.

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Тэги: США, ГОСДЕП, КОСОВО, ДЕЭСКАЛАЦИЯ


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