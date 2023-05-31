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СНГ 31.05.2023 11:03

Кыргызстан выступает за расширение взаимодействия ОДКБ со странами партнерами

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев на консультациях на уровне замов МИД государств-членов ОДКБ в Минске заявил, что Бишкек выступает за расширение взаимодействия ОДКБ со странами-партнерами в целях противодействия вызовам и угрозам, сообщили в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.

В своем выступлении, отмечает пресс-служба, Исаев отметил, что "Кыргызстан последовательно выступает за расширение взаимодействия ОДКБ со странами-партнерами для повышения эффективности общих усилий в противодействии вызовам и угрозам, а также с международными организациями, разделяющих принципы и подходы Организации по поддержанию глобальной и региональной безопасности, в первую очередь, с СНГ и ШОС".

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, а также совершенствования деятельности ОДКБ. Особое внимание было уделено дальнейшим шагам по развитию диалога ОДКБ с международными организациями и третьими странами.

"Кыргызская сторона выразила заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках Организации в целях обеспечения эффективности и результативности ее деятельности", - отметили в МИД.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ОДКБ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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