Кыргызстан выступает за расширение взаимодействия ОДКБ со странами партнерами

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асеин Исаев на консультациях на уровне замов МИД государств-членов ОДКБ в Минске заявил, что Бишкек выступает за расширение взаимодействия ОДКБ со странами-партнерами в целях противодействия вызовам и угрозам, сообщили в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства.
В своем выступлении, отмечает пресс-служба, Исаев отметил, что "Кыргызстан последовательно выступает за расширение взаимодействия ОДКБ со странами-партнерами для повышения эффективности общих усилий в противодействии вызовам и угрозам, а также с международными организациями, разделяющих принципы и подходы Организации по поддержанию глобальной и региональной безопасности, в первую очередь, с СНГ и ШОС".
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, а также совершенствования деятельности ОДКБ. Особое внимание было уделено дальнейшим шагам по развитию диалога ОДКБ с международными организациями и третьими странами.
"Кыргызская сторона выразила заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках Организации в целях обеспечения эффективности и результативности ее деятельности", - отметили в МИД.
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