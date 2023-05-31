Акционеры Агросервис в июле внесут изменения в устав общества

Общее собрание акционеров ОАО «Агросервис» созвано на 17 июля, говорится в объявлении общества.
«Акционерам предстоит внести изменения в устав общества и рассмотреть другие вопросы, связанные с деятельностью Агросервис», - отмечается в объявлении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в августе 2020 года подписал указ "О регулировании деятельности ОАО "Агролизинг". Согласно указу, ОАО "Агролизинг" переименовано в ОАО "Агросервис".
В рамках изменений, общество больше не занимается выдачей сельскохозяйственных производственных средств – техники, оборудования, агрохимических веществ и семян – в лизинг. Эти обязанности переданы Агентству по аграрным кредитам и развитию (AKIA).
«Агросервис» будучи коммерческим юрлицом, за исключением лизинга, обеспечивает сельхозпроизводителей в установленном законодательством порядке средствами производства сельскохозяйственной продукции (сельхозтехника, технологическое оборудование, в том числе комплекты и оборудование оросительных систем, агрохимикаты, средства защиты растений, сертифицированные семена и рассада), оказывает агротехнические услуги и обеспечивает организацию деятельности в данной сфере.
Р.Ахмедов
Алиев и Пайетт обсудили возможности поставок энергетических и неэнергетических продуктов в рамках Среднего коридора
Раиси рассчитывает на расширение сотрудничества Ирана и Азербайджана
Алиев и Герцог поручили увеличить число прямых авиарейсов между Азербайджаном и Израилем
Баку и Тель-Авив подписали план сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки до 2029г
Туроператоры Азербайджана и Дагестана договорились сотрудничать в сфере туризма
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Госслужащих Кыргызстана обязали владеть киргизским языком
Кыргызстан выступает за расширение взаимодействия ОДКБ со странами партнерами
Госдеп считает действия властей Косово причиной роста напряженности в регионе, призывает к деэскалации ситуации
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank запускает проект наставничества для студентов
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в рамках программы самозанятости!
NEQSOL Holding объявляет о партнерстве с глобальным поставщиком обучения O`Reilly
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС