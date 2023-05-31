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ТЭК 31.05.2023 11:26

Азербайджан рассчитывает начать поставки газа в Венгрию и Сербию к концу 2023г - Алиев

Азербайджан рассчитывает к концу текущего года начать поставки газа в Венгрию и Сербию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сейчас мы оцениваем возможности (поставок – ИФ) через Болгарию, и, уверен, скоро начнем поставлять (газ – ИФ) в соседние (с ней – ИФ) страны… Если все снова пойдет по графику и все запланированные интерконнекторы будут построены в срок, то к концу года наш газ сможет поступать в Венгрию и Сербию», - заявил Алиев, выступая в среду на церемонии открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 11-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power.

По его словам, Азербайджан наращивает поставки газа в Европу. В частности, если в 2021 году их объем составил порядка 8 млрд кубометров, то в текущем году они достигнут до примерно 12 млрд кубометров.

Алиев добавил, что Азербайджан обладает потенциалом для увеличения поставок газа в Европу до минимум 20 млрд кубометров к 2027 году.

Как сообщалось ранее, Азербайджан начал поставки газа в Европу с 31 декабря 2020 года. В настоящее время азербайджанский газ поставляется в Европе в Италию, Грецию, Болгарию и Румынию.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ЕВРОПА, ГАЗ


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