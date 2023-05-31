Алиев и Пайетт обсудили возможности поставок энергетических и неэнергетических продуктов в рамках Среднего коридора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял помощника Госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта, прибывшего в Баку для участия Бакинской энергетической неделе (БЭН).

«На встрече состоялся обмен мнениями о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность региона и о реализуемых проектах по развитию сектора возобновляемой энергетики в Азербайджане», - сообщает сайт главы государства.

Алиев, коснувшись значимости участия Пайетта в БЭН, выразил благодарность за постоянную поддержку правительством США инициатив Азербайджана в энергосфере. Глава государства отметил, что Азербайджан на протяжении многих лет активно сотрудничает с США в сфере энергетики и успешно реализует масштабные совместные проекты. В этой связи президент Азербайджана подчеркнул поддержку, оказываемую правительством США проекту газопровода TAP.

Пайетт, в свою очередь, высоко оценил роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

«В ходе беседы особо подчеркивалось, что Азербайджан играет стабилизирующую роль в энергоснабжении, а также затрагивался вопрос создания устойчивых транзитных и транспортных возможностей для поставок энергетических и неэнергетических продуктов в рамках Среднего коридора», - говорится в информации.

Н.Аббасова