Полиция Германии задержала семь человек, которые могут быть связаны с финансированием ИГ

Полиция Германии задержала семерых предполагаемых членов сети, которая помогала финансировать деятельность ИГ в Сирии, сообщает в среду Associated Press.

Подозреваемые были задержаны в ходе спецоперации в пяти федеральных землях Германии. Среди них четыре женщины и трое мужчин с немецким, турецким, марокканским и косовским паспортами.

Следователи утверждают, что задержанные являются "финансовыми посредниками" в преступной сети, через которую сторонники ИГ запрашивали финансовую помощь в группе в мессенджере Telegram начиная с 2020 года. Деньги использовались для усиления и снабжения членов террористической организации в Сирии. Всего через сеть было отправлено как минимум 65 тыс. евро.