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Дальнее зарубежье 31.05.2023 14:35

Полиция Германии задержала семь человек, которые могут быть связаны с финансированием ИГ

Полиция Германии задержала семерых предполагаемых членов сети, которая помогала финансировать деятельность ИГ в Сирии, сообщает в среду Associated Press.

Подозреваемые были задержаны в ходе спецоперации в пяти федеральных землях Германии. Среди них четыре женщины и трое мужчин с немецким, турецким, марокканским и косовским паспортами.

Следователи утверждают, что задержанные являются "финансовыми посредниками" в преступной сети, через которую сторонники ИГ запрашивали финансовую помощь в группе в мессенджере Telegram начиная с 2020 года. Деньги использовались для усиления и снабжения членов террористической организации в Сирии. Всего через сеть было отправлено как минимум 65 тыс. евро.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АНТИТЕРРОР, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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