BP в июне отправит в море верхние строения новой платформы на блоке АЧГ

Отправка в море верхних строений платформы "Центральный Восточный Азери" на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) запланирована на июнь, сообщил вице-президент ВР по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли.
«Верхние блоки уже погружены на баржу и их отправка в море на точку планируется в июне. Добыча первой нефти в рамках проекта ЦВА запланирована на начало 2024 года», - сказал Асланбейли журналистам в среду.
Он напомнил, что новая платформа рассчитана на добычу 100 тыс. нефти б/с.
Верхние строения платформы включают в себя установки по переработки нефти и газа, интегрированную буровую установку, газовый компрессор и жилые блоки. Проектный вес модулей - 19,6 тыс. тонн.
Как сообщал ранее «Интерфакс-Азербайджан», опорный блок платформы "ЦВА" был отправлен в море на барже STB-1 в марте 2023 года. 4 апреля 2023 года при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась церемония символической отправки в море верхних строений платформы "Центральный Восточный Азери".
По информации BP-Azerbaijan, после отправки в море верхних модулей потребуется несколько месяцев, чтобы завершить морскую часть строительных работ и эксплуатационных испытаний и начать бурение первой скважины для добычи в начале 2024 года первой нефти с платформы ЦВА.
Проект ЦВА является следующим этапом разработки блока месторождений АЧГ в азербайджанском секторе Каспийского моря. В рамках проекта планируется бурение 48 скважин, которое будет осуществлять компания TURAN Drilling Company.
Цель проекта ЦВА заключается в том, чтобы за счет бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских объектов добиться ежесуточной добычи на пике до 100 тыс. баррелей нефти и 350 тыс. кубических футов газа.
Акционеры проекта разработки блока месторождений АЧГ 19 апреля 2019 года в Баку подписали окончательное инвестиционное решение по проекту ЦВА стоимостью $6 млрд, из которых порядка $3,2 млрд составляют расходы на строительные работы, остальное - расходы на разработку, включая бурение новых скважин.
Проект предусматривает строительство на глубине моря 137 метров новой добывающей и буровой платформы с жилблоком между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери".
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году.
Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператора проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
В 2022 году на блоке месторождений АЧГ было добыто порядка 152 млн баррелей (20 млн тонн). Добыча нефти с данной контрактной площади в 2022 году в баррелях сократилась на 9%. Добыча ведется с 6 платформ.
Н.Аббасова
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