Азербайджан и Пакистан обсудили расширение сотрудничества в сферах энергетики, транспорте и инвестициях

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел переговоры с госминистром нефти Пакистана Мусадиком Масуд Маликом.
«Обсудили текущее состояние экономических связей Азербайджана и Пакистана. На встрече отмечена важность расширения сотрудничества в сферах взаимной торговли, поощрения инвестиций, энергетике, транспорте и логистике, а также промышленности», - написал Джаббаров в соцсетях по итогам переговоров.
Р.Ахмедов
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