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Внешняя политика 31.05.2023 14:41

Азербайджан и Пакистан обсудили расширение сотрудничества в сферах энергетики, транспорте и инвестициях

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел переговоры с госминистром нефти Пакистана Мусадиком Масуд Маликом.

«Обсудили текущее состояние экономических связей Азербайджана и Пакистана. На встрече отмечена важность расширения сотрудничества в сферах взаимной торговли, поощрения инвестиций, энергетике, транспорте и логистике, а также промышленности», - написал Джаббаров в соцсетях по итогам переговоров.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПАКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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