Азербайджан и Пакистан обсудили расширение сотрудничества в сферах энергетики, транспорте и инвестициях

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел переговоры с госминистром нефти Пакистана Мусадиком Масуд Маликом. «Обсудили текущее состояние экономических связей Азербайджана и Пакистана. На встрече отмечена важность расширения сотрудничества в сферах взаимной торговли, поощрения инвестиций, энергетике, транспорте и логистике, а также промышленности», - написал Джаббаров в соцсетях по итогам переговоров. Р.Ахмедов

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