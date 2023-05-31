Планы Азербайджана увеличить поставки газа в ЕС до 20 млрд куб.м. в год вносят вклад в энергетическую безопасность Европы - Сунак

Приверженность Азербайджана увеличению объема поставок природного газа в Европу до 20 млрд кубометров к 2027 году вносит вклад в энергетическую безопасность Европы, считает премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Сунак направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с началом работы Бакинской энергетической недели.

«В то время, когда существуют два актуальных вызова, такие как борьба с изменением климата и усиление энергетической безопасности, как никогда важно, что Бакинская энергетическая неделя собирает международных интеллектуальных лидеров, представляющих государственный и частный секторы. Азербайджан, являющийся надежным энергетическим партнером, играет важную роль в мировом энергетическом ландшафте. Приверженность Азербайджана вопросу увеличения объемов поставок природного газа в Европу до 20 млрд кубометров к 2027 году вносит вклад в энергетическую безопасность Европы. Диверсификация поставок важна с точки зрения прекращения использования Россией энергии в качестве геополитического оружия», - отметил Сунак.

Премьер Великобритании подчеркнул, что приветствует усилия Алиева по развитию «огромного потенциала возобновляемых источников энергии Азербайджана» и превращению страны в экспортера «зеленой» энергии. «Ваши планы по расширению сотрудничества с европейскими партнерами в области энергетического перехода станут ключом к достижению этих целей. Особенно многообещающими являются создание первого Консультативного совета по «зеленой» энергии Южного газового коридора и проект черноморского подводного кабеля, целью которого является передача возобновляемой электроэнергии из Азербайджана в Европу», - отметил он.

Сунак в своем послании указал, что в течение последних двух лет Великобритания поддерживает энергетический переход Азербайджана посредством специальных программ. «Эти инициативы не только способствуют более устойчивому энергетическому будущему Азербайджана, но и помогают повысить устойчивость к последствиям изменения климата. В рамках Бакинской энергетической недели мы представим новую публикацию, в которой будут собраны ключевые идеи некоторых из этих инициатив. В ней будет рассказано о том, как британские компании могут поддержать Азербайджан в преодолении определенных проблем, связанных с энергетическим переходом. Пользуясь этой возможностью, еще раз подчеркиваю приверженность Великобритании сотрудничеству с Азербайджаном и международными партнерами в энергетическом секторе с целью ускорения наших коллективных усилий в области перехода на чистую энергию и борьбы с изменением климата», - подчеркнул британский премьер.

Как сообщалось ранее, Азербайджан начал поставки газа в Европу 31 декабря 2020 года. В 2021 году объем поставок превысил 8 млрд кубометров, в 2023 году составит примерно 12 млрд кубометров. К 2027 году объем поставок достигнет минимум 20 млрд кубометров в год.

В настоящее время азербайджанский газ в Европе покупают Италия, Греция, Болгария, Румыния. Кроме этого, к концу 2023 года поставки азербайджанского газа могут начаться в Венгрию и Сербию.

Р.Ахмедов