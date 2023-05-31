Азербайджан в среднесрочной перспективе намерен стать экспортером «зеленой» энергии – Алиев

Азербайджан в среднесрочной перспективе планирует стать поставщиком «зеленой» энергии и электроэнергии, произведенной с помощью альтернативных источников (ВИЭ), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«В среднесрочной перспективе Азербайджан стремится стать экспортером электроэнергии, произведенной с помощью альтернативных источников, и «зеленой энергии» - водорода», - говорится в обращении Алиева к участникам Бакинской энергетической недели, которая начала работу в Баку.
По его словам, способствовать превращению страны в производителя и экспортера альтернативной энергии также позволит реализация соответствующих проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре.
Алиев, выступая в среду на церемонии открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 11-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power, отметил, что Азербайджан имеет значительный потенциал ВИЭ, в частности, 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Говоря о проекте прокладки энергомоста в Европу (электрокабеля по дну Черного моря - ИФ) в соответствии с «Соглашением о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии», подписанным 17 декабря 2022 года в Бухаресте, Алиев выразил уверенность в том, что «соглашение станет глобальным проектом с участием большего количества стран и компаний».
По его словам, объем поставок электроэнергии из Азербайджана по энергомосту в Европу в соответствии с бухарестским соглашением, составит не менее 4 ГВт.
«Сейчас мы находимся на стадии завершения технико-экономического обоснования. Считаем, что в рамках данного проекта мы сможем транспортировать, минимум, 4 ГВт «зеленой» энергии в Европу, что станет нашим дополнительным вкладом», - заметил Алиев.
Глава государства отметил, что «подписанные Азербайджаном соглашения и меморандумы предполагают выработку 25 ГВт «зеленой» энергии».
Алиев подчеркнул, что развитие ВИЭ позволит Азербайджану сократить использование газа и высвободившие объемы страна сможет экспортировать.
Как сообщалось ранее, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.
В настоящий момент работа по проекту находится на стадии разработки технико-экономического обоснования, которое планируется завершить в 2023 году. Строительство кабеля займет 3-4 года.
Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 млрд евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.
Р.Керимов
Планы Азербайджана увеличить поставки газа в ЕС до 20 млрд куб.м. в год вносят вклад в энергетическую безопасность Европы - Сунак
Азербайджан и Пакистан обсудили расширение сотрудничества в сферах энергетики, транспорте и инвестициях
Байден подтвердил Алиеву готовность США работать с Азербайджаном для реализации инициатив в энергетике
Алиев и Герцог поручили увеличить число прямых авиарейсов между Азербайджаном и Израилем
Баку и Тель-Авив подписали план сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки до 2029г
Туроператоры Азербайджана и Дагестана договорились сотрудничать в сфере туризма
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Баку, Москва и Ереван согласовали проведение в ближайшее время встречи на уровне вице-премьеров
ФРГ сообщила РФ о необходимости закрыть четыре из пяти российских консульств на немецкой территории
Президентом Латвии избран Эдгар Ринкевич, занимавший мост главы МИД
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank обнародовал аудиторский отчет за 2022 год
Yelo Bank запускает проект наставничества для студентов
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в рамках программы самозанятости!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС