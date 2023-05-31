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ТЭК 31.05.2023 15:07

Азербайджан в среднесрочной перспективе намерен стать экспортером «зеленой» энергии – Алиев

Азербайджан в среднесрочной перспективе планирует стать поставщиком «зеленой» энергии и электроэнергии, произведенной с помощью альтернативных источников (ВИЭ), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В среднесрочной перспективе Азербайджан стремится стать экспортером электроэнергии, произведенной с помощью альтернативных источников, и «зеленой энергии» - водорода», - говорится в обращении Алиева к участникам Бакинской энергетической недели, которая начала работу в Баку.

По его словам, способствовать превращению страны в производителя и экспортера альтернативной энергии также позволит реализация соответствующих проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Алиев, выступая в среду на церемонии открытия 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 11-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power, отметил, что Азербайджан имеет значительный потенциал ВИЭ, в частности, 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Говоря о проекте прокладки энергомоста в Европу (электрокабеля по дну Черного моря - ИФ) в соответствии с «Соглашением о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии», подписанным 17 декабря 2022 года в Бухаресте, Алиев выразил уверенность в том, что «соглашение станет глобальным проектом с участием большего количества стран и компаний».

По его словам, объем поставок электроэнергии из Азербайджана по энергомосту в Европу в соответствии с бухарестским соглашением, составит не менее 4 ГВт.

«Сейчас мы находимся на стадии завершения технико-экономического обоснования. Считаем, что в рамках данного проекта мы сможем транспортировать, минимум, 4 ГВт «зеленой» энергии в Европу, что станет нашим дополнительным вкладом», - заметил Алиев.

Глава государства отметил, что «подписанные Азербайджаном соглашения и меморандумы предполагают выработку 25 ГВт «зеленой» энергии».

Алиев подчеркнул, что развитие ВИЭ позволит Азербайджану сократить использование газа и высвободившие объемы страна сможет экспортировать.

Как сообщалось ранее, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

В настоящий момент работа по проекту находится на стадии разработки технико-экономического обоснования, которое планируется завершить в 2023 году. Строительство кабеля займет 3-4 года.

Европейская комиссия планирует предоставить 2,3 млрд евро на прокладку кабеля, который станет самым длинным в мире.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ЕВРОПА, ЭНЕРГЕТИКА


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