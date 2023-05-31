Президентом Латвии избран Эдгар Ринкевич, занимавший мост главы МИД

В третьем туре голосования в сейме президентом Латвии избран министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, которого на этот пост выдвинуло "Новое Единство".

За Ринкевича проголосовали 52 депутата при необходимом минимуме в 51 голос.

За кандидата "Объединенного списка" Улдиса Пиленса в третьем туре голоса отдали 25 депутатов.