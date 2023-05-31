Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8182 RUR   0.021 GBR   2.106 TRY   0.0825

Цена на нефть

30.05 $/bbl +/- WTI 69.46 -3.50 Brent 73.71 -3.59

Дальнее зарубежье 31.05.2023 15:18

Президентом Латвии избран Эдгар Ринкевич, занимавший мост главы МИД

В третьем туре голосования в сейме президентом Латвии избран министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, которого на этот пост выдвинуло "Новое Единство".

За Ринкевича проголосовали 52 депутата при необходимом минимуме в 51 голос.

За кандидата "Объединенного списка" Улдиса Пиленса в третьем туре голоса отдали 25 депутатов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛАТВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИЗБРАНИЕ


Похожие новости


Сейм Латвии проведет третий тур голосования по выборам президента Парламент Латвии в среду проведет выборы президента Президент Латвии решил не баллотироваться на второй срок Президент Латвии совершит визит в Азербайджан Визит Лукашенко в Латвию ожидается 3 апреля Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию Президент Латвии не будет баллотироваться на второй срок Президент Латвии посетит с официальным визитом Италию и обсудит с президентом страны сотрудничество в ЕС и НАТО Президент Латвии обещает в марте вновь внести в парламент законопроект о предоставлении гражданства детям неграждан Президент Латвии внезапно прибыл в Афганистан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az