Маск обсудил с министром коммерции КНР развитие иностранных компаний

Владелец Twitter, SpaceX и Tesla Илон Маск и министр коммерции Китая Ван Вэньтао обсудили на встрече развитие иностранных компаний на китайской территории, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на МИД КНР.
Ван Вэньтао заявил, что Пекин будет "поддерживать долгосрочное стабильное развитие предприятий с иностранными инвестициями в Китае". Маск, в свою очередь, похвалил потенциал китайского развития и выразил желание "углубить взаимовыгодное сотрудничество".
Министр коммерции также отметил, что США и КНР должны углубить экономический и торговый диалог на основе принципов взаимоуважения и мирного сосуществования.
Маск прибыл в Пекин во вторник. Его приняли у себя министр промышленности Цзинь Чжуанлун и глава МИД Цинь Ган.
Агентство отмечает, что власти Китая пытаются повысить интерес инвесторов к своей экономике.
Ранее в МИД КНР заявили, что приветствуют поездки предпринимателей из разных стран, в том числе визит Маска.
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