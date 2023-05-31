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Дальнее зарубежье 31.05.2023 18:41

Маск обсудил с министром коммерции КНР развитие иностранных компаний

Владелец Twitter, SpaceX и Tesla Илон Маск и министр коммерции Китая Ван Вэньтао обсудили на встрече развитие иностранных компаний на китайской территории, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на МИД КНР.

Ван Вэньтао заявил, что Пекин будет "поддерживать долгосрочное стабильное развитие предприятий с иностранными инвестициями в Китае". Маск, в свою очередь, похвалил потенциал китайского развития и выразил желание "углубить взаимовыгодное сотрудничество".

Министр коммерции также отметил, что США и КНР должны углубить экономический и торговый диалог на основе принципов взаимоуважения и мирного сосуществования.

Маск прибыл в Пекин во вторник. Его приняли у себя министр промышленности Цзинь Чжуанлун и глава МИД Цинь Ган.

Агентство отмечает, что власти Китая пытаются повысить интерес инвесторов к своей экономике.

Ранее в МИД КНР заявили, что приветствуют поездки предпринимателей из разных стран, в том числе визит Маска.

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Тэги: КИТАЙ, МАСК, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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