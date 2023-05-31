AccessBank увеличил в 2022г активы по МСФО на 27%, прибыль – почти в 5 раз

Азербайджанский «AccessBank» увеличил в 2022 году активы по МСФО на 26,9% - до 1 млрд 127,604 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Согласно опубликованной банком аудированной по МСФО отчетности за прошлый год, его кредитный портфель на 31 декабря 2022 года составил 790,773 млн манатов (рост на 32,3% по сравнению с показателем на конец 2021г - ИФ).
Обязательства банка на конец 2022 года равны 1 млрд 23,071 млн манатов (рост на 26,4%).
Депозитный портфель в банке оценивается в 883,617 млн манатов (рост на 24,9%).
Капитал банка на 31 декабря 2022 года составляет 104,533 млн манатов (рост на 31,9%), уставный капитал – 258,718 млн манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2022 году составила 20 млн 495 тыс. манатов, что в 4,7 раза больше пооказателя за 2021 год.
AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты: Основными акционерами являются Азиатский банк развития (30,12%), Европейский инвестиционный банк (26,31%), FMO (14,24%).
Х.Насирзаде
Планы Азербайджана увеличить поставки газа в ЕС до 20 млрд куб.м. в год вносят вклад в энергетическую безопасность Европы - Сунак
Азербайджан и Пакистан обсудили расширение сотрудничества в сферах энергетики, транспорте и инвестициях
Байден подтвердил Алиеву готовность США работать с Азербайджаном для реализации инициатив в энергетике
Алиев и Герцог поручили увеличить число прямых авиарейсов между Азербайджаном и Израилем
Баку и Тель-Авив подписали план сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки до 2029г
Туроператоры Азербайджана и Дагестана договорились сотрудничать в сфере туризма
ИВ Гянджи направит на работы по обустройству около 900 тыс. манатов
Баку, Москва и Ереван согласовали проведение в ближайшее время встречи на уровне вице-премьеров
ФРГ сообщила РФ о необходимости закрыть четыре из пяти российских консульств на немецкой территории
Президентом Латвии избран Эдгар Ринкевич, занимавший мост главы МИД
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank обнародовал аудиторский отчет за 2022 год
Yelo Bank запускает проект наставничества для студентов
Банк Республика поддержал малообеспеченные семьи в рамках программы самозанятости!
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС