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Финансы 31.05.2023 15:48

AccessBank увеличил в 2022г активы по МСФО на 27%, прибыль – почти в 5 раз

Азербайджанский «AccessBank» увеличил в 2022 году активы по МСФО на 26,9% - до 1 млрд 127,604 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Согласно опубликованной банком аудированной по МСФО отчетности за прошлый год, его кредитный портфель на 31 декабря 2022 года составил 790,773 млн манатов (рост на 32,3% по сравнению с показателем на конец 2021г - ИФ).

Обязательства банка на конец 2022 года равны 1 млрд 23,071 млн манатов (рост на 26,4%).

Депозитный портфель в банке оценивается в 883,617 млн манатов (рост на 24,9%).

Капитал банка на 31 декабря 2022 года составляет 104,533 млн манатов (рост на 31,9%), уставный капитал – 258,718 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2022 году составила 20 млн 495 тыс. манатов, что в 4,7 раза больше пооказателя за 2021 год.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты: Основными акционерами являются Азиатский банк развития (30,12%), Европейский инвестиционный банк (26,31%), FMO (14,24%).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНК, МСФО, АКТИВЫ


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