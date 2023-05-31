Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8182 RUR   0.021 GBR   2.106 TRY   0.0825

Цена на нефть

30.05 $/bbl +/- WTI 69.46 -3.50 Brent 73.71 -3.59

Дальнее зарубежье 31.05.2023 15:55

ФРГ сообщила РФ о необходимости закрыть четыре из пяти российских консульств на немецкой территории

Берлин уведомил Москву о необходимости закрыть четыре из пяти российских консульств на территории Германии в ответ на введение властями РФ лимита на число работников немецкого посольства и смежных органов, сообщает в среду агентство Associated Press.

По его данным, о таком решении заявил журналистам в Берлине представитель МИД Германии Кристофер Бургер. Мера, по его словам, должна будет создать "равенство персонала и структур" между двумя странами.

Он отметил, что посольство РФ в Берлине продолжит работу.

Бургер подчеркнул, что Германия будет вынуждена закрыть три своих консульства в России к ноябрю этого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, КОНСУЛЬСТВА, ЗАКРЫТИЕ


Похожие новости


Москва зеркально ответит на массовую высылку российских дипломатов из Германии ФРГ предложила ЕК включить гражданскую ядерную энергетику в следующий пакет антироссийских санкций В Берлине считают заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси «попыткой ядерного запугивания» Германия планирует выслать более 30 российских дипломатов Шольц назвал вывод войск России с Украины недостающим пунктом в плане Китая Глава МВД Германии предупредила об опасности дезинформации и кибератак со стороны России Путин запретил Газпрому покупать газ у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены Заявления из ФРГ о том, что Украина не обязана ограничиваться своей территорией для обороны, поощряют Киев к новым атакам на РФ - Песков Немецкие компании, работавшие с Россией, переходят на рынки стран Центральной Азии Шольц не заметил перемен в позиции Путина по Украине в последней беседе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az