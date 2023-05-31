ФРГ сообщила РФ о необходимости закрыть четыре из пяти российских консульств на немецкой территории

Берлин уведомил Москву о необходимости закрыть четыре из пяти российских консульств на территории Германии в ответ на введение властями РФ лимита на число работников немецкого посольства и смежных органов, сообщает в среду агентство Associated Press.

По его данным, о таком решении заявил журналистам в Берлине представитель МИД Германии Кристофер Бургер. Мера, по его словам, должна будет создать "равенство персонала и структур" между двумя странами.

Он отметил, что посольство РФ в Берлине продолжит работу.

Бургер подчеркнул, что Германия будет вынуждена закрыть три своих консульства в России к ноябрю этого года.