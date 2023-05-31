Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8182 RUR   0.021 GBR   2.106 TRY   0.0825

Цена на нефть

30.05 $/bbl +/- WTI 69.46 -3.50 Brent 73.71 -3.59

Финансы 31.05.2023 16:09

AccessBank увеличил в 2022г портфель по микрокредитованию почти в 1,4 раза

Азербайджанский AccessBank увеличил в 2022 году портфель по микрокредитованию на 38,9% - до 546,217 млн манатов.

Такие данные приведены в аудированном финансовом отчете банка по итогам прошлого года.

Портфель банка по кредитованию малых и средних предприятий составил 136,973 млн манатов, что на 22% меньше показателя на конец 2021 года.

По данным отчета, портфель банка по потребительскому кредитованию увеличился в 1,6 раза - до 145,607 млн манатов.

В целом, кредитный портфель банка в 2022 году увеличился на 25,3% - до 828,797 млн манатов.

Микрокредитование по итогам 2022 года составило 65,9% кредитного портфеля банка, кредитование МСП - 16,5%, потребительское кредитование – 17,6%.

По данным на конец 2022 года, портфель банка по кредитованию сферы торговли оценивается в 250,254 млн манатов (рост на 16,9%), сферы услуг - 225,379 млн манатов (рост на 54,3%), АПК - 199,454 млн манатов (рост на 24,4%), потребительские - 52,207 млн манатов (спад на 22,6%), производства - 55,106 млн манатов (рост на 33%), транспорта - 46,101 млн манатов (рост на 45,4%).

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты: Основными акционерами являются Азиатский банк развития (30,12%), Европейский инвестиционный банк (26,31%), FMO (14,24%).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНК, МСФО, КРЕДИТЫ


Похожие новости


AccessBank увеличил в 2022г активы по МСФО на 27%, прибыль – почти в 5 раз Bank Respublika увеличил в 2022г активы по МСФО на 28%, прибыль – в 2,6 раза ABB увеличил в 2022г кредитование физлиц на 26% ABB увеличил в 2022г активы по МСФО почти на 21%, прибыль - удвоил PASHA Bank увеличил в 2021г активы по МСФО на 14,7%, прибыль – на 28,7% Bank Respublika увеличил в 2021г активы по МСФО на 19,5%, прибыль – на 29,8% Yelo Bank увеличил в 2021г активы по МСФО на 35%, вышел в прибыль AccessBank увеличил в 2021г активы по МСФО на 10,4%, вышел в прибыль Xalq Bank сократил в 2021г активы по МСФО на 1,3%, прибыль – увеличил на 11,5% Kapital Bank увеличил в 2021г активы по МСФО на 28%, прибыль - сократил на 5%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az