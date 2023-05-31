AccessBank увеличил в 2022г портфель по микрокредитованию почти в 1,4 раза

Азербайджанский AccessBank увеличил в 2022 году портфель по микрокредитованию на 38,9% - до 546,217 млн манатов.

Такие данные приведены в аудированном финансовом отчете банка по итогам прошлого года.

Портфель банка по кредитованию малых и средних предприятий составил 136,973 млн манатов, что на 22% меньше показателя на конец 2021 года.

По данным отчета, портфель банка по потребительскому кредитованию увеличился в 1,6 раза - до 145,607 млн манатов.

В целом, кредитный портфель банка в 2022 году увеличился на 25,3% - до 828,797 млн манатов.

Микрокредитование по итогам 2022 года составило 65,9% кредитного портфеля банка, кредитование МСП - 16,5%, потребительское кредитование – 17,6%.

По данным на конец 2022 года, портфель банка по кредитованию сферы торговли оценивается в 250,254 млн манатов (рост на 16,9%), сферы услуг - 225,379 млн манатов (рост на 54,3%), АПК - 199,454 млн манатов (рост на 24,4%), потребительские - 52,207 млн манатов (спад на 22,6%), производства - 55,106 млн манатов (рост на 33%), транспорта - 46,101 млн манатов (рост на 45,4%).

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты: Основными акционерами являются Азиатский банк развития (30,12%), Европейский инвестиционный банк (26,31%), FMO (14,24%).

Х.Насирзаде