ЕС занимается подготовкой инфраструктуры для получения дополнительных объемов газа из Азербайджана - ЕК

В Европейском союзе (ЕС) приветствуют расширение Южного газового коридора (ЮГК) и занимаются подготовкой инфраструктуры для дополнительных поставок газа из Азербайджана, заявила представительница Европейской комиссии (ЕК) Кристина Лобилло Борреро.

Борреро, выступая в среду в Баку на открытии 28-й Международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 11-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power, отметила, что в 2022 году в ЕС приняли ряд мер по преодолению энергетического кризиса в стремлении диверсифицировать маршруты и источники поставок газа.

«В этом смысле мы приветствуем расширение Южного газового коридора ввиду удвоения нашей торговли газом к 2027 году», - подчеркнула Борреро, заметив, что в Европе готовят инфраструктуру для дополнительных поставок газа из Азербайджана к 2027 году.

Представительница ЕК также отметила, что в прошлом году Азербайджан нарастил поставки газа в Европу примерно на 40% по сравнению с 2021 годом.

Как сообщалось ранее, Азербайджан начал поставки газа в Европу 31 декабря 2020 года. В 2021 году объем поставок превысил 8 млрд кубометров, в 2023 году составит примерно 12 млрд кубометров. К 2027 году объем поставок достигнет минимум 20 млрд кубометров в год.

В настоящее время азербайджанский газ в Европе покупают Италия, Греция, Болгария, Румыния. Кроме этого, к концу 2023 года поставки азербайджанского газа могут начаться в Венгрию и Сербию.

Р.Керимов