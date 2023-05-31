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Цена на нефть

30.05 $/bbl +/- WTI 69.46 -3.50 Brent 73.71 -3.59

ТЭК 31.05.2023 16:47

Нефть продолжает падать

Цены на нефть продолжают падать днем в среду на фоне опасений в отношении спроса, особенно со стороны Китая.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:30 подешевели на $1,9 (2,58%) - до $71,64 за баррель. Цена контрактов опустилась внутри сессии ниже $72 за баррель впервые с 4 мая. Последний раз марка закрывалась ниже этой отметки в декабре 2021 года.

Котировки фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $2,3 (3,31%) - до $67,16 за баррель.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР снизился в мае до 48,8 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, обновив минимум за пять месяцев. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на сокращение активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже данного уровня второй месяц подряд.

Трейдеры также расходятся во мнениях относительно того, сократят ли страны ОПЕК+ добычу по итогам заседания 4 июня, отмечает Trading Economics.

На фоне снижения цен на нефть нельзя исключать вероятность более масштабного сокращения производства участниками сделки, заявила в интервью CNBC аналитик RBC Capital Markets Хелима Крофт.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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