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Макроэкономика 31.05.2023 21:11

Рост ВВП Индии в январе-марте ускорился до 6,1%

Экономика Индии в четвертом финансовом квартале (январь-март) увеличилась на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Национального статистического управления.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 5%, сообщает Trading Economics. В третьем финквартале (октябрь-декабрь 2022 года) рост ВВП составлял 4,4%.

Потребительские расходы в январе-марте повысились на 2,8% (в предыдущий квартал - на 2,2%), госрасходы - на 2,3% (снижение на 0,6%). В производственной отрасли был зафиксирован рост на 4,5% (сокращение на 1,4%), в сельском хозяйстве - на 5,5% (на 4,7%), в строительстве - на 10,4% (на 8,3%), в финансовом секторе и сфере недвижимости - на 7,1% (на 5,7%).

Экспорт увеличился на 11,9%, импорт - на 4,9%.

По итогам 2022-2023 финансового года, согласно пересмотренным данным, индийская экономика выросла на 7,2%, а не на 7%, как было объявлено ранее. Это оказалось лучше сделанного три месяца назад прогноза правительства, который предполагал повышение на 7%. Тем не менее, темы экономического подъема замедлились по сравнению с 9,1% в предыдущий фингод.

Центральный банк страны прогнозирует в текущем 2023-2024 фингоду рост ВВП на уровне 6,5%.

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Тэги: ИНДИЯ, ЭКОНОМИКА, КВАРТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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