Исполнительный вице-президент BP проведет в Баку встречи с членами правительства Азербайджана

Исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл прибыл в Баку для участия в Бакинской энергетической неделе, сообщили в среду в компании BP-Azerbaijan.

«Исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл находится с трехдневным визитом в Баку для участия в Бакинской энергетической неделе», - говорится в сообщении.

Там отметили, что в Азербайджане Биррелл планирует провести встречи с премьер-министром страны Али Асадовым, министром экономики Микаилом Джаббаровым, министром энергетики Пярвизом Шахбазовым и президентом SOCAR Ровшаном Наджафом, в ходе которых планируется обсуждение вопросов, связанных с бизнес-процессами компании в мире и регионе, состоянием выполняемых в рамках энергопроектов работ и деятельностью BP в поддержку энергоперехода Азербайджана.

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