Brent подешевела до $72,84 за баррель

Цены на нефть поднялись с внутридневных минимумов, но остаются ниже итоговых значений предыдущей сессии.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:10 по бакинскому времени составляет $72,84 за баррель, что на $0,7 (0,95%) ниже цены на закрытие рынка во вторник.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,68 (0,98%), до $68,78 за баррель.
В течение сессии в среду цена Brent опускалась до $71,39 за баррель, WTI - до $67,03 за баррель.
"Инвесторы обеспокоены перспективами спроса на нефть, и их опасения усугубили разочаровывающие данные о спаде активности в промышленном секторе КНР, - отмечает главный аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста, слова которого приводит Market Watch.
"Поскольку экономические перспективы Китая - крупнейшего мирового импортера нефти - остаются неопределенными, ожидания в отношении спроса на сырье ухудшаются, и цены падают", - говорит Эвангелиста.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Государственным статистическим управлением КНР, опустился в мае до минимальных за пять месяцев 48,8 пункта с 49,2 пункта в апреле. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже этого уровня второй месяц подряд.
Давление на нефтяной рынок также усиливает укрепление доллара, делающее сырьевые товары менее привлекательными для держателей других валют.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,34% в ходе торгов в среду, более широкий WSJ Dollar Index - 0,41%.
Внимание трейдеров направлено на очередную встречу государств ОПЕК+, которая пройдет в Вене 4 июня.
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