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Дальнее зарубежье 31.05.2023 20:00

Макрон призвал страны Европы покупать именно европейское вооружение

Европейским странам для большей независимости в сфере безопасности нужно отдавать приоритет закупкам произведенного в ЕС вооружения, заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Когда я вижу страны, которые наращивают оборонный бюджет, а затем - массово закупают неевропейские вооружения, то говорю им: вы сами себе создаете проблемы на будущее", - сказал он во время выступления на саммите Globsec в Братиславе.

"Мы должны воспользоваться сложившейся сейчас ситуацией, чтобы больше покупать именно европейского вооружения", - уверен Макрон.

По его мнению, "стратегическая автономия, суверенитет в сфере обороны обеспечиваются, в том числе военно-промышленным комплексом".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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