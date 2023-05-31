Макрон призвал страны Европы покупать именно европейское вооружение

Европейским странам для большей независимости в сфере безопасности нужно отдавать приоритет закупкам произведенного в ЕС вооружения, заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Когда я вижу страны, которые наращивают оборонный бюджет, а затем - массово закупают неевропейские вооружения, то говорю им: вы сами себе создаете проблемы на будущее", - сказал он во время выступления на саммите Globsec в Братиславе.
"Мы должны воспользоваться сложившейся сейчас ситуацией, чтобы больше покупать именно европейского вооружения", - уверен Макрон.
По его мнению, "стратегическая автономия, суверенитет в сфере обороны обеспечиваются, в том числе военно-промышленным комплексом".
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