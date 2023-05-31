США и Китаю нужны регулярные каналы связи - Блинкен

Недавний инцидент между американским и китайским самолетами вновь показал необходимость для двух стран поддерживать контакты, в том числе по военной линии, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Наши самолеты летают в международном воздушном пространстве в рамках плановых миссий. Китайские пилоты недавно предприняли опасные маневры и приблизились очень близко к нашему самолету. За последние месяцы Китай действовал таким образом в отношении не только нас, но и других стран", - заявил он в ходе визита в Швецию.
"Но я думаю - это только показывает, насколько важно, чтобы у нас был стабильный открытый канал связи, в том числе между министрами обороны наших стран", - продолжил госсекретарь.
По его словам, США ведут конкуренцию с КНР, но, чтобы у сторон не создалось неверное впечатление друг о друге, а соперничество не переросло в конфликт, Вашингтон и Пекин нуждаются в каналах коммуникации на самом высшем уровне.
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