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Внешняя политика 31.05.2023 20:17

Баку и Москва «сверили часы» по ряду региональных и международных сюжетов

В среду в Москве состоялись азербайджано-российские консультации с участием заместителей министров иностранных дел Азербайджана и России Халафа Халафова и Михаила Галузина, сообщает МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе встречи «предметно и в духе союзничества рассмотрены состояние и перспективы российско-азербайджанского сотрудничества, включая наиболее актуальные вопросы текущей повестки дня», «произведена обстоятельная «сверка часов» по ряду региональных и международных сюжетов».

«В свете состоявшихся 25 мая в Москве «на полях» Высшего Евразийского экономического совета контактов лидеров России, Азербайджана и Армении особо акцентирована важность последовательной реализации всех достигнутых ими трехсторонних договоренностей», - добавили в МИД РФ.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ, МИД


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