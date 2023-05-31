В Азербайджане за 24 часа умер один больной COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 10 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 834, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о двух случаях.
За 24 часа умер один больной COVID-19 (накануне летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции выявлено не было). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 274 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 821 тыс. 500 человек (+30 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 60 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 923 теста на коронавирус против 900 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 622 тыс. 334 теста на COVID-19.
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