Алиев и Санду обсудили перспективы азербайджано-молдавских отношений

Президенты Азербайджана и Молдовы Ильхам Алиев и Майя Санду провели в среду встречу в Кишиневе, в ходе которой обсудили перспективы азербайджано-молдавских отношений, говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.
«На встрече было отмечено, что отношения между нашими странами находятся на хорошем уровне, были затронуты вопросы сотрудничества в энергетике, инвестициях и других направлениях, обсуждены перспективы наших связей», - отмечается в информации.
В ходе беседы «было подчеркнуто наличие хороших возможностей для расширения торгово-экономических связей и отмечена важность наращивания усилий на этом направлении».
На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан и Молдова всегда выражают поддержку территориальной целостности и суверенитета друг друга, говорится в информации.
Алиев поздравил Санду с проведением 1 июня саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), положительно оценив организацию такого мероприятия в Молдове.
В свою очередь Санду расценила как позитивный шаг пятистороннюю встречу на полях саммита ЕПС с участием глав Азербайджана, Армении и Евросовета, а также канцлера Германии и президента Франции.
Алиев пригласил Санду совершить визит в Азербайджан и президент Молдовы приняла это приглашение.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл с визитом в Молдову для участия во втором саммите ЕПС. На полях мероприятия, как ожидается, состоится пятисторонняя встречас участием глав Азербайджана, Армении и Евросовета, а также канцлера Германии и президента Франции.
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